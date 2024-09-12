Суд дал 3 года колонии избившему в Москве баскетболиста Шведа

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд приговорил к трем годам колонии общего режима 32-летнего Юсуфа Мирашурова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда защитнику баскетбольной команды ЦСКА Алексею Шведу. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие выяснило, что в ночь на 2 мая 2023 года Мирашуров находился у ресторана на улице Большой Никитской. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он избил Шведа.

При этом свою вину подсудимый признал только частично. Приговор в законную силу еще не вступил.

В результате инцидента Швед получил черепно-мозговую травму, с которой его доставили в больницу. В частности, из-за этого он пропустил матч за третье место Лиги ВТБ.

Полиция задержала троих подозреваемых в нападении 3 мая. Позже в Москве также арестовали и четвертого злоумышленника.

Баскетболист полностью восстановился от полученных в результате нападения травм только к августу 2023-го. При этом, по словам его агента Обрада Фимича, травмы головы могли привести к последствиям, которые остались бы со спортсменом на всю жизнь.