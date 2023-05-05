Фото: depositphotos/alexraths

В Москве задержан четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК по столице.

"Задержан четвертый фигурант по уголовному делу, подозреваемый в избиении защитника баскетбольной команды ЦСКА", – уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского Следственного комитета. С ним будут проведены необходимые следственные действия.

По предварительным данным, злоумышленники напали на спортсмена в ночь на 2 мая недалеко от ресторана на Большой Никитской улице в Москве.

В результате этого Швед получил черепно-мозговую травму, с которой его доставили в больницу. По факту произошедшего завели уголовное дело.



Фигурантам дела о нападении на баскетболиста Шведа предъявили обвинение