Уголовное дело возбудили после нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа

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Следователи возбудили уголовное дело после нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа вблизи одного из заведений на Большой Никитской улице, сообщает телеграм-канал "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"В кратчайшие сроки полицейскими была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых в совершении преступления", – заявила Волк.

Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", уточнили в МВД РФ.

Ранее сообщалось о нападении неизвестных на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Спортсмен получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Отмечается, что Швед не сможет выступать за клуб в ближайшее время. Он также пропустит матч за третье место Лиги ВТБ.

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму