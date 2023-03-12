СК РФ опроверг задержание хоккеиста Иванюженкова по подозрению в убийстве

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Сообщения о задержании хоккеиста "Сочи" и сына депутата Госдумы от КПРФ, экс-министра спорта Бориса Иванюженкова, Артема по делу об убийстве в Подольске не верны. Об этом заявила представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью Ольга Врадий.

"Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет", – цитирует ее ТАСС.

По словам Врадий, спортсмен в данный момент пребывает на сборах.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале добавил, что личность настоящего подозреваемого в убийстве установили. Его доставили в Подольский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ.

"Он уже признал свою вину. Это 30-летний местный житель", – указал парламентарий.

До этого СМИ сообщали, что Артема Иванюженкова заподозрили в убийстве. Говорилось, что в отношении хоккеиста возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в Подмосковье в одном из частных домов во время празднования дня рождения компанией молодых людей. Там случился конфликт, в ходе которого мужчина 1999 года получил ножевое ранение, после чего скончался.

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