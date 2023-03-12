Сына депутата ГД от КПРФ заподозрили в убийстве – СМИ

Фото: hcsochi.ru

Артема Иванюженкова, хоккеиста "Сочи" и сына депутата Госдумы от КПРФ, экс-министра спорта Бориса Иванюженкова, заподозрили в убийстве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на свой источник.

По данным издания, инцидент произошел в Подмосковье в одном из частных домов во время празднования дня рождения компанией молодых людей. В какой-то момент случился скандал, в ходе которого молодой человек 1999 года получил ножевое ранение, а затем скончался.

В отношении Иванюженкова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Его мотив пока не известен.

Ранее спортсмен уже попадал в поле зрения правоохраниетелй. Так, летом 2020 года в Подольске молодой хоккеист на внедорожнике BMW насмерть сбил велосипедиста.

А в 2016 году его брат Антон снес на машине автобусную остановку. В результате пострадали два человека, но молодой человек не стал оказывать им помощь.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!