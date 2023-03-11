Глава города в Забайкалье напал на полицейского с топором

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбудили в отношении главы городского поселения Сретенское Забайкальского края Евгения Киргизова за попытку напасть на полицейского с топором. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне вечером правоохранители остановили машину Киргизова, который в этот момент находился в нетрезвом состоянии. В надежде воспрепятствовать работе полицейских чиновник попытался ударить одного из них топором, однако второй смог топор выхватить.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в том числе непосредственно с самим главой Сретенского.

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