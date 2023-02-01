При обыске у чиновницы из киевской налоговой нашли "список желаний" – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

При проведении обыска у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли список желаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, которые опубликовали фото соответствующего перечня.

До этого средства массовой информации Украины сообщили, что обыски у руководства киевской налоговой организовали по делу о незаконном возврате НДС из госбюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением сотрудниками.

В списке Датий, среди прочего, были сумка бренда Hermes, швейцарские часы Breguet и желание заработать миллион долларов. Также чиновница мечтала отправиться на отдых на Мальдивы и приобрести шубу из соболиного меха.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) организовала обыск в доме украинского предпринимателя Игоря Коломойского. Обыски начали по делу о растрате нефтяных продуктов на 40 миллиардов гривен, а также об уклонении от таможенных пошлин компаниями "Укртатнафта" и "Укрнафта".



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