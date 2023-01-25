МВД завершило расследование дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

"Следователями <...> окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой", – говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов собрали все необходимые доказательства вины фигурантов дела. Отмечается, что те признались в содеянном, сотрудничали со следствием и изъявили готовность возместить ущерб.

В настоящее время материалы дела направлены в столичную прокуратуру, которая должна будет принять решение об утверждении обвинительного заключения.

Между тем ранее стало известно, что Ракова, находясь под следствием, начала работать в Агентстве стратегических инициатив. Там она будет заниматься социальными проектами.

В организации, отвечая на запрос ТАСС, объяснили, что все правовые основания для трудоустройства чиновницы есть. В частности, там напомнили, что Раковой запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00, а в остальное время ее действия неограниченны.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. По версии следствия, в 2019 году она добилась выделения "Фонду новых форм развития образования" бюджетных средств в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позже ей было предъявлено еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому делу оценивался более чем в 9 миллионов рублей. Кроме нее, фигурантами дел стали еще ряд лиц, в числе которых ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники "Фонда новых форм развития образования" Евгений Зак, Максим Инкин и другие.

В ноябре прошлого года фигуранты дел признали свою вину и полностью погасили ущерб на сумму более чем в 65 миллионов рублей. В связи с этим следствие сочло возможным просить смягчения меры пресечения, тогда же суд освободил их из-под ареста и назначили им запрет определенных действий.



"Московский патруль": ректор "Шанинки" Зуев признал вину в мошенничестве

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