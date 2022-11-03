Фигуранты дела Раковой полностью возместили ущерб

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского городского суда

Фигуранты дела бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой полностью возместили ущерб, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

В министерстве внутренних дел уточнили, что было уплачено 65 миллионов рублей. Кроме того, фигуранты уголовного дела признали вину.

В связи с этим стало возможно изменение обвиняемым наказания. Так, вместо содержания под стражей и домашнего ареста им могут запретить определенные действия.

Поддержал ходатайство о смягчении Раковой и другим фигурантам дела наказания также и представитель стороны обвинения. При этом он уточнил, что на данный момент установлены не все соучастники преступления.

"Одна из соучастниц скрылась от следствия. Поэтому на обвиняемых необходимо наложить запреты на определенные действия и следить за их соблюдением", – приводит слова прокурора ТАСС.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Сообщалось, что в 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позже Раковой было предъявлено еще одно обвинение в мошенничестве. Уточнялось, что ущерб по нему оценивается более чем в 9 миллионов рублей. Кроме нее, фигурантами дел стали еще ряд лиц, которые принимали участие в схемах незаконного вывода денег.

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