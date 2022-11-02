Обвинявшийся в мошенничестве ректор РАНХиГС Мау улетел в Израиль

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого правоохранители обвиняли в мошенничестве, но позже закрыли дело, улетел в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдера.

"Улетел сегодня", – поделился источник.

В пресс-службе вуза уточнили, что Мау отправился в ежегодный плановый отпуск. Представители РАНХиГС отметили, что ректор согласовал свои передвижения с российским правительством.

На время отпуска исполнение обязанностей ректора возложили на проректора учебного заведения Дмитрия Арефьева, при этом главными вопросами деятельности вуза будет заниматься Мау.

В июне ректора обвинили в хищении средств вуза. Он проходил по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.



Расследованием уголовного дела занималось руководство Следственного департамента МВД РФ. Сам Мау на допросе не признал вину.

Позже, 14 октября, адвокат ректора РАНХиГС Алексей Дудник подтвердил прекращение уголовного преследования в отношении подзащитного.

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