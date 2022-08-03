Ходатайство о продлении домашнего ареста ректору РАНХиГС отозвано

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Следователь отозвал ходатайство о продлении домашнего ареста ректору РАНХиГС Владимиру Мау, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

"3 августа 2022 года в Тверской районный суд города Москвы поступило заявление от следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве об оставлении без рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста в отношении Мау В. А. в связи с изменением ему меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении", – отметили в суде.

Ранее сообщалось, что следствие заменило меру пресечения обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Однако позже в Тверском суде сообщили, что следователь не отзывал ходатайство о продлении домашнего ареста ректору РАНХиГС Владимиру Мау.

Мау предъявили обвинение в хищении денег образовательного учреждения. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Адвокат Мау Алексей Дудник в жалобе указал, что ректор РАНХиГС не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в вуз, в связи с чем адвокат просил изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.

В свою очередь, гособвинитель отметил, что все данные были учтены судом первой инстанции. Кроме того, никаких процессуальных нарушений при рассмотрении ходатайства не было зафиксировано.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

