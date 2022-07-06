Ректора РАНХиГС Мау отстранили от работы в Высшей аттестационной комиссии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Минобрнауки РФ сообщило об отстранении ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау от обязанностей зампредседателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

"В связи с невозможностью исполнения обязанностей заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России ректором РАНХиГС В. А. Мау временно исполняющим эти функции будет назначен один из членов комиссии ВАК", – отметили ТАСС в ведомстве.

Там напомнили, что внесение изменений в состав комиссии утверждается кабмином РФ.

Мау, который возглавляет академию с 2002 года, предъявили обвинение в хищении денег вуза. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

Позже суд избрал ему меру пресечения, заключив под домашний арест до 7 августа.

