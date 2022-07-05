Обвинения по двум эпизодам мошенничества предъявлены ректору РАНХиГС Мау – СМИ

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Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено еще одно обвинение в хищении средств на сумму около 20 миллионов рублей при исполнении нацпроекта "Образование", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кроме того, сейчас следователи ведут работу по привлечению Мау в качестве обвиняемого по третьему эпизоду, связанному с хищением бюджетных средств Минпросвещения при исполнении нацпроекта "Образование" на общую сумму порядка 20 миллионов рублей. Таким образом, ущерб от действий группы превысит 40 миллионов рублей", – отметил он.

Кроме того, Мау вместе с экс-замглавы Минпросвещения РФ Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком обвиняется в хищении свыше 20 миллионов рублей. Отмечается, что ими фиктивно были устроены в вуз 12 человек.

Также Мау обвиняется в фиктивном трудоустройстве сотрудника Минпросвещения.

Как заявил источник ТАСС, вину ректор вуза не признает.

Мау, который возглавляет академию с 2002 года, предъявили обвинение в хищении денег вуза. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

Позже суд избрал ему меру пресечения, заключив под домашний арест до 7 августа.

