РАНХиГС оказывает содействие в расследовании дела о мошенничестве в отношении Мау

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

РАНХиГС при президенте РФ оказывает содействие и помощь в расследовании дела о мошенничестве в отношении ректора вуза Владимира Мау, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что следственные действия проходят по делу, возбужденному еще в прошлом году.

Ранее Владимиру Мау, который возглавляет академию с 2002 года, предъявили обвинение в хищении денег вуза.

Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева.

Следствие ходатайствует о домашнем аресте Мау до 7 августа. Ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.