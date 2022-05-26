В РАНХиГС подтвердили проведение обысков у ряда бывших и действующих сотрудников

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В РАНХиГС подтвердили проведение следственных мероприятий в отношении некоторых бывших и нынешних сотрудников вуза. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей вуза.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у восьми бывших и действующих сотрудников РАНХиГС, в том числе у экс-главы Федерального института развития образования Максима Дулинова и его заместителя, прошли обыски. Сообщалось, что они проводились в рамках дела бывшего замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой.

"Следственные действия проходят по делу, возбужденному в прошлом году. РАНХиГС и бывшие сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие следствию", – пояснили в учебном заведении.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в конце сентября прошлого года. В 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позднее Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается более чем в 9 миллионов рублей. В октябре 2021 года суд отправил бывшую чиновницу под стражу, позже арест неоднократно продлялся: согласно последнему решению, она пробудет в СИЗО до 6 июня текущего года.

