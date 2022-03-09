Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Тверской районный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой по делу о мошенничестве в крупном размере, передает ТАСС.

Арест продлен на три месяца. Ракова останется под стражей до 6 июня 2022 года.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в конце сентября этого года. В 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позднее стало известно, что Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается более чем в 9 миллионов рублей.

