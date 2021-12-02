Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявлено новое обвинение в мошенничестве

Фото: пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Экс-замглавы Минпросвещения РФ Марине Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

"Сегодня следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве бывшему заместителю министра просвещения РФ Марине Раковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", – рассказали в ведомстве.

Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается более чем в 9 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2017 году Ракова, будучи гендиректором Фонда новых форм развития образования, вступила в сговор с и. о. главы фонда Максимом Инкиным, его сообщниками, а также Артуром Стеценко, с которым были заключены фиктивные трудовые договоры. Последний числился сотрудником фонда, получал зарплату в размере 300 тысяч рублей ежемесячно, однако фактически никаких функций не выполнял.

Ранее сообщалось, что Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах.