Ректору "Шанинки" Зуеву предъявили обвинение по делу о мошенничестве

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Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"Следователем предъявлено обвинение директору Института общественных наук РАНХиГС, ректору ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергею Зуеву в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", – говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, Зуев вместе с бывшем заместителем министра просвещения РФ Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком в 2018 году сговорились для хищения денег вуза.

"Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России для их фиктивного трудоустройства", – говорится в сообщении.

Сергей Зуев был задержан 12 октября, а 9 ноября его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова, которую обвиняют в хищении бюджетных средств.