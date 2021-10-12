В МВД подтвердили задержание ректора "Шанинки"

Фото: Агентство "Москва"

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева задержали по подозрению в хищении свыше 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

"Сегодня сотрудниками полиции доставлен в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве <...> Сергей Зуев. Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств, принадлежащих ФГАУ, <...> и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения Тверским судом Москвы.

Сообщения о задержании Зуева по делу Раковой появились в СМИ днем 12 октября. В "Шанинке" отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что сотрудничают со следствием.

Марину Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Речь идет о сумме 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.

