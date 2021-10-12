В МВД подтвердили задержание ректора "Шанинки"

16:25
Фото: Агентство "Москва"
Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева задержали по подозрению в хищении свыше 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
"Сегодня сотрудниками полиции доставлен в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве <...> Сергей Зуев. Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств, принадлежащих ФГАУ, <...> и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения Тверским судом Москвы.
Сообщения о задержании Зуева по делу Раковой появились в СМИ днем 12 октября. В "Шанинке" отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что сотрудничают со следствием.
Марину Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".
Речь идет о сумме 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: