В Кремле прокомментировали задержание экс-замминистра Раковой

Фото: пресс-служба Тверского суда

В Кремле знают о задержании бывшего замминистра просвещения России Марины Раковой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия, ну, разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия", – цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, также в Кремле видели сообщения в СМИ о том, что по делу экс-замглавы Минпросещения Раковой был задержан ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал экс-замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову до 6 декабря.

В суде уточнили, что Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Речь идет о сумме 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.

