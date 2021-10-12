В Кремле прокомментировали задержание экс-замминистра Раковой

13:08
Фото: пресс-служба Тверского суда
В Кремле знают о задержании бывшего замминистра просвещения России Марины Раковой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия, ну, разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия", – цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, также в Кремле видели сообщения в СМИ о том, что по делу экс-замглавы Минпросещения Раковой был задержан ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал экс-замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову до 6 декабря.
В суде уточнили, что Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".
Речь идет о сумме 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.
Следствие попросило арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
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