Экс-замглавы Минпросвещения Ракову поместили в ИВС на Петровке

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бывшего заместителя министра просвещения РФ Марину Ракову поместили в двухместную камеру в изоляторе временного содержания на улице Петровке. Об этом сообщает RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

"Марина Ракова примерно в пять утра была помещена в ИВС. По ее словам, допрос продолжался до четырех утра", – рассказал собеседник агентства.

В ОНК уточнили, что бывшая чиновница не признает вину и утверждает, что от следствия не скрывалась. Ожидается, что в ближайшие сутки Раковой изберут меру пресечения, сама она не сомневается, что следствие будет ходатайствовать об аресте.

Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах.

Позже по этому делу арестовали двух топ-менеджеров Сбербанка – управляющего директора Евгения Зака и управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина. Также была арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шаники", Кристина Крючкова.

В 2019 году Ракова добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование". В тот момент гендиректором фонда был Инкин. По версии следствия, он и два других фигуранта дела похитили выделенные средства.

