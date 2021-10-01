Сбербанк оказывает содействие следствию по делу Раковой и ее коллег

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В расследовании уголовного дела экс-замминистра просвещения России Марины Раковой и ее коллег следственным органам оказывает содействие Сбербанк. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Там уточнили, что дело связано с ее деятельностью на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в организацию.

"Сбербанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег. Расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам", – говорится в сообщении.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Она объявлена в федеральный розыск.

По данным источника в правоохранительных органах, претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах. По месту ее жительства и на рабочем месте были проведены следственные действия.

Ранее по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой были арестованы два топ-менеджера Сбербанка – управляющий директор Евгений Зак и управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Максим Инкин. Также арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шаники", Кристина Крючкова.