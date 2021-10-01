Экс-замглавы Минпросвещения Ракова объявлена в федеральный розыск

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Бывшая замглавы министерства просвещения РФ Марина Ракова, подозреваемая в хищениях, объявлена в федеральный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"В связи с тем что она скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск", – сказала Волк.

Ранее сообщалось, что Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей.

Как сообщал источник в правоохранительных органах, претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах. По месту ее жительства и на рабочем месте были проведены следственные действия.

Накануне по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой были арестованы два топ-менеджера Сбербанка – управляющий директор Евгений Зак и управляющий директора дивизиона "Цифровые платформы образования" Максим Инкин. Также арестована юрискосульт, преподаватель в РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шаники", Кристина Крючкова.