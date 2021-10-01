Экс-замглавы Минпросвещения заочно предъявили обвинение в крупном мошенничестве – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывшей замглавы министерства просвещения РФ Марине Раковой заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск. Сообщается, что следователи планируют в ближайшее время объявить подозреваемую в международный розыск и ходатайствовать перед судом о ее заочном аресте.

Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах. Она стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По статье о мошенничестве в особо крупном размере ей может грозить до 10 лет лишения свободы.