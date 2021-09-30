Один из сотрудников Сбербанка заменит вице-президента Ракову на время следствия

12:37
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Вице-президента Сбербанка Марину Ракову на время следствия заменит один из сотрудников кредитной организации. Его назначат исполняющим обязанности, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. В Сбербанке заявили, что оно не имеет отношения к деятельности кредитной организации.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах. Он отметил, что по месту ее жительства и на рабочем месте были проведены следственные действия.
Также стало известно, что МВД России проводит проверку в "Шанинке" по вопросам, связанным с делом Раковой.
Марина Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин уволил ее по собственному желанию. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф назначил ее вице-президентом кредитной организации. В банке она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".
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