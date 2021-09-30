МВД проведет проверку в "Шанинке" по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Раковой

10:47
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
МВД России проводит проверку в "Шанинке" по вопросам, связанных с делом экс-замглавы министерства просвещения РФ Марины Раковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя учебного заведения.
По словам представителя вуза, сейчас в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН) вместе с МВД России ведется проверка, которая затрагивает контракты с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на исследовательскую деятельность.
"МВШСЭН оказывает всестороннее содействие представителям МВД", – отметил собеседник агентства.
Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах. Она стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По статье о мошенничестве в особо крупном размере ей может грозить до 10 лет лишения свободы.
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