Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю в рамках коррупционного дела

Фото: Агентство "Москва"/Скриншот с видео пресс-службы Басманного суда

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, которого обвиняют в даче взяток бывшему пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 ноября в отношении Бориса Шпигеля", – заявила она.

Борис Шпигель был арестован 23 марта. Позднее он был госпитализирован из московского СИЗО № 4 в больницу "Матросской Тишины" после жалоб на состояние здоровья.

Впоследствии Шпигель просил смягчить ему меру пресечения в связи с данными жалобами, однако ходатайство защиты суд не удовлетворил. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии также не нашли в состоянии Шпигеля оснований, препятствующих его аресту.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.