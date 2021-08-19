Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю в рамках коррупционного дела

12:54
Фото: Агентство "Москва"/Скриншот с видео пресс-службы Басманного суда
Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, которого обвиняют в даче взяток бывшему пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 ноября в отношении Бориса Шпигеля", – заявила она.
Борис Шпигель был арестован 23 марта. Позднее он был госпитализирован из московского СИЗО № 4 в больницу "Матросской Тишины" после жалоб на состояние здоровья.
Впоследствии Шпигель просил смягчить ему меру пресечения в связи с данными жалобами, однако ходатайство защиты суд не удовлетворил. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии также не нашли в состоянии Шпигеля оснований, препятствующих его аресту.
Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
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