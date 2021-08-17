Арест экс-губернатора Пензенской области Белозерцева продлили на три месяца

Фото: пресс-служба Басманного районного суда/Агентство "Москва"

Басманный суд столицы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву по коррупционному делу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлен до 20 ноября", – заявила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Кроме того, суд отложил на 19 августа заседание, на котором будет решаться вопрос продления ареста еще одному фигуранту уголовного дела – бизнесмену Борису Шпигелю. Таким образом суд удовлетворил его просьбу о предоставлении дополнительного времени на ознакомление с материалами дела.

18 августа суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста жены предпринимателя.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

Позднее Белозерцев признал факт получения от Шпигеля 21 миллиона рублей, однако, по его словам, данные средства предназначались на избирательную кампанию.