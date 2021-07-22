Суд арестовал имущество депутата Госдумы Льва Ковпака и его семьи

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Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество более чем на 1 миллиард рублей депутата Госдумы Льва Ковпака, его отца и жены. Об этом со ссылкой на "Федресурс" сообщает ТАСС.

"Арбитражный суд Свердловской области определил: наложить арест на денежные средства на счетах и денежные средства, которые будут поступать на счета Ковпака Льва Игоревича, Ковпака Игоря Ивановича, Ковпак Вероники Александровны <...> в пределах 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Помимо этого, арестовано движимое и недвижимое имущество, а также средства, которые уже имеются или будут поступать на счета ряда организаций, включая ООО "Супермаркет "Кировский", ООО "Армаг" и другие.

Сообщается, что Ковпак вывел в пользу своих компаний и родственников более 600 миллионов рублей из средств ООО "Продовольственная компания".

Депутатом Госдумы Ковпак был избран в 2016 году по Каменск-Уральскому одномандатному округу.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал деньги и недвижимость бизнесмена Бориса Шпигеля и экс-главу Пензенской области Ивана Белозерцева.