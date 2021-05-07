Модель Синтюреву повторно приговорили к четырем годам колонии за кражу у депутата Госдумы

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда г. Москвы

Пресненский суд повторно приговорил к четырем годам колонии модель Ольгу Синтюреву за кражу 22 миллионов рублей у депутата Госдумы Сергея Жигарева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Синтюрева Ольга Евгеньевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что отбывать наказание Синтюрева отправится после достижения ее ребенком 14 лет.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда в отношении Ольги Синтюревой и Ибрагима Дудаева. Апелляционный суд постановил возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом. Позже дело было заново рассмотрено судом первой инстанции.

Согласно первому приговору, который суд огласил в августе прошлого года, модель получила четыре года колонии. Наказание было отложено до момента достижения ее ребенком 14 лет. Тогда же суд оправдал Синтюреву по делу о клевете. 27-летний житель Грозного Ибрагим Дудаев был приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Подсудимые были оправданы по статье о подкупе или принуждении к даче показаний или уклонению от дачи показаний. Суд частично удовлетворил иск потерпевшего, постановив взыскать с Синтюревой и Дудаева 22,5 миллиона и 325 тысяч рублей соответственно.

Таким образом, повторно рассмотрев дело, Пресненский суд согласился с принятым ранее решением.

По информации следствия, в ночь на 28 июня 2018 года Синтюрева приехала на своем Mercedes к жилому комплексу "Звезды Арбата", открыла шлагбаум и вместе с Дудаевым прошла в апартаменты Жигарева. В течение нескольких часов девушка следила за ситуацией, пока Дудаев взламывал сейф. В общей сложности было похищено 22,85 миллиона рублей.

8 июля, не желая возвращать имущество Жигарева, Синтюрева заявила, что половина похищенного якобы находится в ее столичной квартире и депутат может ее забрать. Затем девушка привезла депутата на своем Mercedes к подъезду жилого дома на улице Полины Осипенко. Туда же на BMW приехал Дудаев, следуя за ними.

Девушка удостоверилась в отсутствии у Жигарева оружия, а затем позвонила Дудаеву, солгав, что звонит матери. После чего Дудаев вывел депутата из машины, бросил на асфальт и нанес еще несколько ударов. Синтюрева также пригрозила парламентарию убийством.

Синтюрева утверждает, что Жигарев записал с ней интимное видео, которым в дальнейшем ей угрожал, не позволяя разорвать отношения. Видео якобы хранились на флешке в сейфе Жигарева, которую девушка хотела заполучить. Вину в краже денег она отрицает.

Также Синтюреву обвиняли в клевете. Она сообщала СМИ, что депутат якобы применял к ней насилие: "Все-таки эти отношения были очень агрессивные, я очень устала от его насилия, от того, что он меня бил. Эта слепая ревность, она привела к тому, что происходит сегодня".