Модель Синтюрева получила четыре года колонии по делу о нападении на депутата ГД

19:02
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Пресненский районный суд города приговорил модель Ольгу Синтюреву к четырем годам колонии общего режима. Меру избрали по делу об избиении депутата Госдумы Сергея Жигарева, передает Агентство "Москва".
"Исправление Ольги Синтюревой возможно только в условиях изоляции от общества. <...> Признать Ольгу Синтюреву виновной по статье 158 УК РФ, назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы", – огласил приговор судья Сергей Артемов.
Стало известно, что вступление приговора в силу откладывается до достижения сыном Синтюревой 14-летия. Кроме того, сообщника осужденной – 27-летнего жителя Грозного Ибрагима Дудаева – приговорили к четырем годам колонии общего режима.
При этом ранее Синтюрева была под подпиской о невыезде, а Дудаев – под стражей.
По информации следователей, в ночь на 28 июня 2018 года Синтюрева приехала на своем Mercedes к жилому комплексу "Звезды Арбата", открыла шлагбаум и вместе с Дудаевым прошла в апартаменты Жигарева. В течение нескольких часов девушка следила за ситуацией, пока Дудаев взламывал сейф. В общей сложности было похищено 22,85 миллиона рублей.
Так, 8 июля, не желая возвращать имущество Жигарева, Синтюрева заявила, что половина похищенного якобы находится в ее столичной квартире и депутат может ее забрать. Затем девушка привезла депутата на своем Mercedes к подъезду жилого дома на улице Полины Осипенко. Туда же на BMW приехал Дудаев, следуя за ними.
В материалах следствия говорится, что девушка удостоверилась в отсутствии у Жигарева оружия, а затем позвонила Дудаеву (солгав, что звонит матери). После чего Дудаев достал депутата из машины, раскрутил, бросил на асфальт и нанес еще несколько ударов. Синтюрева также пригрозила парламентарию убийством.
Ранее суд в Домодедове осудил фигурантов разбойного нападения. Уголовное дело насчитывает 32 тома.
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