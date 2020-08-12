Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Таксист получил ранение в живот на юго-востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в ходе конфликта на Волжской улице.

"Таксист <...> получил ранение в живот острым предметом", – рассказали в МВД.

Отмечается, что ранение оказалось неглубоким. Пострадавший от госпитализации отказался.

"Злоумышленник скрылся", – добавили в пресс-службе.

По факту случившегося полицейские начали проверку. Личность преступника на данный момент остается неизвестной.

Ранее пассажир с ножом напал на таксиста на западе Москвы. Водитель получил ранение в область руки.