Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Таксист получил ранение в живот на юго-востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По информации ведомства, инцидент произошел в ходе конфликта на Волжской улице.
"Таксист <...> получил ранение в живот острым предметом", – рассказали в МВД.
Отмечается, что ранение оказалось неглубоким. Пострадавший от госпитализации отказался.
"Злоумышленник скрылся", – добавили в пресс-службе.
По факту случившегося полицейские начали проверку. Личность преступника на данный момент остается неизвестной.
Ранее пассажир с ножом напал на таксиста на западе Москвы. Водитель получил ранение в область руки.