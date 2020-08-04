Полиция задержала двух приезжих за разбой на юго-западе столицы

16:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Сотрудники полиции задержали по горячим следам подозреваемых в разбое, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимира Васенина.
По его словам, в территориальный отдел полиции обратился мужчина, у которого злоумышленники похитили мобильный телефон и банковскую карту.
"На улице к потерпевшему подошли двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на нож, отобрали у него банковскую карту и мобильный телефон. Продолжая незаметно для окружающих угрожать заявителю, они вместе с ним направились в магазин, где расплатились его банковской картой", – рассказал собеседник.
Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались 26-летний и 29-летний приезжие. Их задержали на улице Маршала Савицкого. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Украденные предметы возвращены владельцу.
Ранее сообщалось, что злоумышленник украл почти 300 тысяч рублей со счета пенсионерки в Москве.
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