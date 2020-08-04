Порядка 300 тыс рублей украли со счета пенсионерки в Москве

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Почти 300 тысяч рублей украл злоумышленник со счета пенсионерки в Москве. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как сообщили в ведомстве, заявление поступило от женщины 1962 года рождения. Она сообщила, что с ее расчетного счета пропала крупная сумма денег.

"Неизвестный неустановленным способом получил доступ к расчетному счету потерпевшей, с которого впоследствии совершил кражу денежных средств в сумме 294 тысячи рублей", – рассказали в полиции.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. В данный момент проводятся мероприятия по поиску преступника.

Ранее со счета пенсионерки в Москве похитили 1,4 миллиона рублей. Сообщалось, что кража произошла в период с 16 по 19 июля.