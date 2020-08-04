Порядка 300 тыс рублей украли со счета пенсионерки в Москве

06:49
Фото: depositphotos/LUNNO
Почти 300 тысяч рублей украл злоумышленник со счета пенсионерки в Москве. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Как сообщили в ведомстве, заявление поступило от женщины 1962 года рождения. Она сообщила, что с ее расчетного счета пропала крупная сумма денег.
"Неизвестный неустановленным способом получил доступ к расчетному счету потерпевшей, с которого впоследствии совершил кражу денежных средств в сумме 294 тысячи рублей", – рассказали в полиции.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. В данный момент проводятся мероприятия по поиску преступника.
Ранее со счета пенсионерки в Москве похитили 1,4 миллиона рублей. Сообщалось, что кража произошла в период с 16 по 19 июля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: