Со счета пенсионерки в Москве похитили 1,4 миллиона рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Столичная полиция инициировала проверку по факту хищения средств со счета пожилой женщины. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Потерпевшая 1926 года рождения самостоятельно обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

"Оперативники выяснили, что в период с 16 по 19 июля текущего года неизвестный неустановленным способом совершил с банковской карты заявительницы хищение денежных средств в сумме 1,4 миллиона рублей", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в июле столичная полиция начала проверку после кражи более 300 тысяч рублей со счета пенсионера. Способ хищения установлен не был.

