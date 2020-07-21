Со счета пенсионерки в Москве похитили 1,4 миллиона рублей

18:42
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Столичная полиция инициировала проверку по факту хищения средств со счета пожилой женщины. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Потерпевшая 1926 года рождения самостоятельно обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
"Оперативники выяснили, что в период с 16 по 19 июля текущего года неизвестный неустановленным способом совершил с банковской карты заявительницы хищение денежных средств в сумме 1,4 миллиона рублей", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в июле столичная полиция начала проверку после кражи более 300 тысяч рублей со счета пенсионера. Способ хищения установлен не был.
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