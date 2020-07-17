Жительница Татарстана перевела злоумышленнику более 7 млн руб за электромобиль

16:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жительница Набережных Челнов перевела злоумышленнику больше 100 тысяч долларов США за электромобиль якобы из Нью-Йорка, который так и не получила, сообщает РИА Новости.
По словам 34-летней женщины, в феврале 2020 года она нашла информацию о продаже электроавтомобиля с доставкой из Нью-Йорка, связалась с продавцом и перевела на указанный расчетный счет более 100 тысяч долларов США (более 7 миллионов рублей). Через три недели ей сообщили, что заказ уже погрузили на паром и он прибудет через месяц. Затем связь с продавцом прервалась.
Потерпевшая связалась с компанией-перевозчиком, где ей сообщили, что не знают о доставке электромобиля, после чего она обратилась в полицию.
Заведено уголовное дело, подозреваемый задержан. Им оказался 34-летний житель Москвы.
Ранее сообщалось, что за время пандемии количество краж денег с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз. Согласно исследованию Group-IB, в июне каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал 400–600 подобных атак.
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