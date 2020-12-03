Суд отменил приговор модели Синтюревой по делу о нападении на депутата Госдумы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московский городской суд отменил приговор модели Ольге Синтюревой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело возвращено прокурору с целью устранения препятствий рассмотрения его судом, добавила собеседница агентства.

Ранее Синтюреву осудили на 4 года колонии общего режима за кражу 22 миллионов рублей у депутата Государственной думы Сергея Жигарева. Вступление приговора отложили до достижения сыном модели 14-летнего возраста.

Суд оправдал модель и ее сообщника по статье 309 УК РФ ("Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний"). Также Синтюреву оправдали по делу о клевете.

Следствие полагает, что в ночь на 28 июня 2018 года Синтюрева с сообщником выкрали 22 миллиона рублей из сейфа в апартаментах "Звезды Арбата". Позже ее сообщник Ибрагим Дудаев избил депутата.