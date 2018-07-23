Синтюрева рассказала Москве 24 новые подробности дела о краже

Модель Ольгу Синтюреву, которую обвиняют в краже 22 миллионов рублей у депутата от партии ЛДПР Сергея Жигарева, направили в Пресненский суд. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

"Сейчас я вышла из больницы и приехала в отделение ЦАО, куда приехал следователь, чтобы забрать дело и перенаправить его обратно в ОВД Арбата", – поделилась Синтюрева.

По словам ее адвоката, девушку задержали незаконно. Ее силой затолкали в полицейскую машину и отвезли в суд.

Одно из судебных заседаний Ольга Синтюрева пропустила, так как оказалась в больнице. Сейчас ей грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

По версии следствия, преступники похитили 22 миллиона рублей из номера Сергея Жигарева, который он снял в отеле Marriott. Камеры видеонаблюдения в отеле зафиксировали среди грабителей девушку, похожую на Синтюреву. Модель, в свою очередь, заявила, не крала деньги и планировала расстаться с Жигаревым, когда узнала о его жене.