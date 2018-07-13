Суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемой в краже 22 млн рублей модели

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Преснеский суд столицы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Ольги Синтюревой – модели и бывшей девушки депутата Госдумы от партии ЛДПР Сергея Жигарева, сообщает Агентство "Москва".

Заседание назначено на 18 июля в 12:00. Обвинения женщине пока не предъявили, по материалам она проходит подозреваемой по статье о краже.

Ранее сообщалось о задержании Синтюревой по подозрению в краже у Сергея Жигарева более 22 миллионов рублей. 9 июля стало известно, что на улице Полины Осипенко преступник подошел к его машине, открыл дверь, ударил несколько раз, вытащил из автомобиля и продолжил избивать. Жигарев в это время находился в машине с 24-летней девушкой из модельного агентства. Злоумышленник после случившегося скрылся.

Кроме того, поступала информация о том, что депутат стал жертвой грабителей. Из апартаментов в отеле Marriott, которые он арендовал, исчезли 22 миллиона рублей. На камеры видеонаблюдения возле номера попала девушка, похожая на Синтюреву. Сама она заявила, что преступлений не совершала и собиралась расстаться с депутатом, узнав о его жене.