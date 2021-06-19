Депутат Хараидзе арестована по делу о мошенничестве

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Муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе арестована до 13 августа по делу о мошенничестве. Решение вынес Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Хараидзе предъявлено обвинение по статье "Мошенничество" и избрана мера пресечения в виде ареста до 13 августа", – говорится в сообщении.

Хараидзе задержали 17 июня по подозрению в крупном мошенничестве. Ранее по данному делу она проходила свидетелем, но позже стала подозреваемой. В ее квартире во время обысков изъяли компьютер, мобильный телефон и две банкноты по 5 тысяч рублей.

Ранее заместителя главы департамента Минобрнауки Романа Коровина арестовали по делу о мошенничестве при получении выплат. Такое решение принял Хорошевский суд столицы.