Суд арестовал замглавы департамента Минобрнауки Коровина по делу о мошенничестве

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Заместителя главы департамента Минобрнауки Романа Коровина арестовали по делу о мошенничестве при получении выплат. Такое решение принял Хорошевский суд столицы.

"Коровину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – приводит сообщение пресс-службы суда Агентство "Москва".

По данным СМИ, задержание Коровина связано с деятельностью на предыдущем месте работы и не относится к его работе в Минобрнауки. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии экс-начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России Кирилла Черкалина по делу о мошенничестве и получении взятки в размере 850 тысяч долларов. Также суд обязал Черкалина выплатить потерпевшим бизнесменам 637 миллионов рублей и лишил звания.