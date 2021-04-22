Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к 7 годам колонии

14:17
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии экс-начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России Кирилла Черкалина по делу о мошенничестве и получении взятки в размере 850 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.
"Окончательно назначить Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима", – огласил приговор судья.
Также суд обязал Черкалина выплатить потерпевшим бизнесменам 637 миллионов рублей. Кроме того, подсудимого лишили звания подполковника запаса и запретили ему занимать должности в правоохранительных органах три года после освобождения.
Свою вину он полностью признал.
Полковник был задержан в 2019 году и являлся фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку за покровительство фирмы. По делу также проходят его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Генпрокуратура ранее направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества Черкалина. Речь идет о пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участках, 14 нежилых помещениях, двух автомобилях, 800 миллионах рублей, 72 миллионах долларов и восьми миллионах евро.
Появилось видео обыска по делу полковника ФБС Черкалина
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