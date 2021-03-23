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Происшествия

07:23

Полковник ФСБ Черкалин заключил сделку со следствием

суды происшествия

Фото: телеграм-канал Пресс-Хата

Московский гарнизонный военный суд решит вопрос о рассмотрении уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина в особом порядке.

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, Черкалин, который обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов, полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.

Полковник был задержан в 2019 году и является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку за покровительство фирмы. По делу также проходят его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.

Генпрокуратура ранее направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества Черкалина. Речь идет о пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участках, 14 нежилых помещениях, двух автомобилях, 800 миллионах рублей, 72 миллионах долларов и восьми миллионах евро.

Появилось видео обыска по делу полковника ФБС Черкалина

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