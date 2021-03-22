Суд арестовал второго фигуранта по делу губернатора Пензенской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Заместителя директора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федора Федотова арестовали по делу губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы, сообщает РИА Новости.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая", – сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Басманный суд Москвы ранее заключил под стражу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей.
Также Следственный комитет предъявил обвинения главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову. Сейчас все фигуранты дела находятся под стражей.
По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей. Деньги и иные ценности передавали через посредников.
Никто из участников преступления вину не признал. А в ходе обыска в доме губернатора следователи обнаружили около 500 миллионов рублей наличными.
Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева
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