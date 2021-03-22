В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева

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Владимир Путин в курсе ситуации с задержанием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Было много вопросов, были ли доклады президенту по главе региона. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, в курсе произошедшего", – отметил он.

При этом Песков не исключил возможности отстранения Белозерцева от должности губернатора области.

"Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий", – отметил он.

Представитель Кремля также уточнил, что ему неизвестно, были ли какие-либо претензии у президента к Белозерцеву за время его работы.

Ранее губернатора Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки. По информации правоохранительных органов, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей.

