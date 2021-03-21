Губернатора Пензенской области задержали по подозрению в получении взятки

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ подтвердил задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

"В Главном следственном управлении СК на основании материалов МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк", и других лиц", – заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки").

По информации правоохранительных органов, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей. Деньги и иные ценности передавали через посредников.

Ранее в марте в коррупции обвинили замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого. По версии следствия, с октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил взятки на сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей.