Осужденный за взятки экс-глава Удмуртии освобожден от тюремного наказания по болезни

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Завьяловский районный суд Удмуртии освободил от тюремного заключения в связи с болезнью бывшего главу республики Александра Соловьева, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за получение взяток. Об этом сообщает ТАСС.

"Соловьев освобожден от наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда от 12 октября 2020 года", – заявили в пресс-службе объединенного судейского сообщества Удмуртии.

Отмечается, что Соловьев подал ходатайство об освобождении в связи с болезнью 11 марта после госпитализации.

В 2020 году суд признал Соловьева виновным в получении в 2014–2016 годах двух взяток от строителей мостовых переходов через реки Каму и Буй. Общая сумма взяток составила более 139 миллионов рублей. Соловьев признал свою вину и был приговорен к 10 годам колонии и штрафу в размере 275 миллионов рублей.