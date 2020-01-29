Главу Чувашии отправили в отставку

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Чувашии

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил Олега Николаева. Он является депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", председателем комитета Госдумы по делам национальностей.

В последний раз российский лидер увольнял руководителя региона с такой формулировкой в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев.

В последнее время Игнатьев дважды оказывался в центре скандала. 18 января ему пришлось извиняться за свой призыв "мочить" критикующих власть журналистов. По словам экс-губернатора, он имел в виду тех людей, которые и называют себя журналистами, однако преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, которые губернатор поднял высоко над своей головой. Инцидент получил широкую общественную огласку. После этого Игнатьева исключили из рядов "Единой России".

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет. В 2010 году по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Госсовет Чувашии наделил его полномочиями президента республики. С 1 января 2012 года он стал главой Чувашии.

В 2015 году президент России Владимир Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года, в Единый день голосования Игнатьев, получив 65,54 % голосов избирателей, был избран на второй срок.