Глава Чувашии заявил, что уважает пожарных

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал инцидент с вручением ключей от пожарной техники. Он заявил, что уважает пожарных и спасателей, сообщает "Интерфакс".

"Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям (сотрудникам МЧС) и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС", – отметил Игнатьева.

Он также сообщил, что лично возглавляет республиканскую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и поэтому знаком со многими спасателями.

"Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились", – уточнил он.

Кроме того, Игнатьев добавил, что в Чувашии на бюджетные средства регулярно приобретается пожарная техника. А сам регион по обеспечению пожарной безопасности входит в десятку лучших.

Ранее стало известно, что на церемонии вручения ключей от пожарных машин Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ними. В пресс-службе главы Чувашии объяснили такую ситуацию тем, что Игнатьев был знаком с пожарным лично и происходящее воспринималось всеми позитивно. Случившееся прокомментировал глава МЧС Евгений Зиничев. Он назвал недопустимым поведение губернатора Чувашии. Однако жена Игнатьева посчитала инцидент ерундой и отметила, что видео специально смонтировали.

Губернатор Чувашии не первый раз оказывается в центре скандала. Так, на торжественном мероприятии в честь Дня печати он заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют", за что позже извинился.