Пресс-служба главы Чувашии разъяснила его призыв "мочить" журналистов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В пресс-службе главы Чувашии объяснили, что значила фраза Михаила Игнатьева "мочить" некоторых журналистов и блогеров. Там отметили, что чиновник таким образом призвал к раскрытию сведений о заказчиках информационных войн.
"Что касается слова "мочить", то в данном случае оно несло контекст "раскрывать подноготную"... И в речи Игнатьева это четко прослеживается", – сказал собеседник РИА Новости.
В пресс-службе подчеркнули, что в последние месяцы идет целенаправленная дискредитация деятельности главы Чувашии, а инициаторы информационной атаки известны.
Местная интернет-газета "Правда ПФО" ранее сообщила о том, что глава Чувашии заявил о необходимости реагировать на работу журналистов и блогеров.
По его словам, они "приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не зная, о чем и о ком, лишь бы заработать на разных схемах".
Поэтому "их, как в народе говорят, надо мочить – рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают", сказал глава Чувашии.
Замсекретаря генсовета "Единой России" депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что "должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли". По его словам, Игнатьев должен извиниться.
В Новороссийске ранее возбудили уголовное дело после нападения помощницы мэра города на журналистку местной газеты. Она вела видеосъемку в особо охраняемой природной территории, проверяя информацию о сливе нечистот на городской пляж.
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